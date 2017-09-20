МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Опрос-эксперимент, в ходе которого россияне заявляли о готовности голосовать за кандидата, которого поддержал бы президент Владимир Путин, свидетельствует о высоком доверии к кадровой политике российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Со всеми известными допусками и оговорками, которые должно в себе содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном: об абсолютном доминирующем доверии к главе российского государства и его кадровой политики",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать опрос-эксперимент, проведенный социологами. Песков подчеркнул, что не знаком с деталями исследования.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на опрос-эксперимент "Левады-центра" опубликовали данные, согласно которым около 18% россиян готовы проголосовать за несуществующего кандидата в президенты РФ Андрея Семенова, которого якобы поддержал президент России Владимир Путин. Отмечается, что эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина.