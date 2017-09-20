МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более двух третей россиян хотят видеть действующего главу государства Владимира Путина на этой должности и после 2018 года, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Социологи выяснили, что 67% россиян хотят видеть Путина президентом и по истечении его нынешнего срока, то есть и после президентских выборов в 2018 году. Противоположный ответ дали 18% респондентов.

При этом больше половины опрошенных заявили, что будут голосовать на выборах в следующем году (27% заявили, что точно проголосуют, 30% — "скорее всего"). Не придут на голосование 20% опрошенных, еще столько же сказали, что пока не знают. Затруднились ответить 4%.

Опрос проводился 18 – 22 августа среди 1,6 тысячи человек в 48 регионах страны. Исследование проводилось методом личного интервью.