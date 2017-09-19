Путин предложил ужесточить наказание за нарушения в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 8 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, следует из базы документов нижней палаты парламента.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей — "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".

Согласно законопроекту, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, наказывается штрафом в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.