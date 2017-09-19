От хлеба до атомных технологий: что Россия экспортирует в Китай

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Торговый оборот между Россией и Китаем после двух лет ожидания возобновляет рост. По словам посла КНР в нашей стране Ли Хуэя, продажа товаров и услуг между двумя странами возросла с начала года на 25%. Причем российский экспорт растет быстрее, чем китайский импорт: на 29,3% против 22,2% соответственно. Речь идет не только о продаже энергетических ресурсов — Москва поставляет КНР самые разные товары, начиная от агропродукции и заканчивая телекоммуникационными технологиями и оборудованием для самолетостроения.

Десять долларов с каждого китайца

В двусторонних экономических отношениях России и Китая существует психологический порог, достичь которого стремятся обе стороны: товарооборот в 100 миллиардов долларов. В 2014 году о желании достичь этого показателя заявил Владимир Путин. Тогда же Москва и Пекин вплотную приблизились к достижению цели: товарооборот достиг отметки в 95,5 миллиарда, однако в 2015 году обвалился до 68 миллиардов, а в 2016 году вырос лишь незначительно, на 2%. Экономические связи между странами рисковали откатиться на уровень предыдущего десятилетия.С политической точки зрения подобное развитие событий ухудшило бы позиции российско-китайской внешнеполитической программы, ведь в Совете безопасности ООН, и в частности по Сирии и КНДР, обе страны в последние годы голосуют слаженно.

Доцент факультета мировой политики и экономики ВШЭ Петр Мозиас рассказал РИА Новости, что ослабление двусторонних экономических связей в последние годы обусловлено внутренними проблемами, которые испытывает не только Россия, но и Китай. "С нашей стороны речь шла о рецессии, дополненной падением цен на нефть и девальвацией рубля. Трудности имелись и с китайской стороны: сокращение темпов роста, оказавшее негативное воздействие на всю мировую экономику", — говорит эксперт.

По словам Мозиаса, 2017 год пока выдается успешным для экономики обеих стран: "Показатели последних кварталов позволяют утверждать, что сокращение темпов китайского роста приостановилось, ситуация для Пекина стабилизируется. Что касается России, то прогнозируется рост ВВП в этом году до 2%, тенденция позитивная и тут".

© РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге. 7 ноября 2016 © РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге. 7 ноября 2016

"Россия поставляет в Китай больше промышленных товаров, чем в остальные страны мира"

Председатель Правления Российско-Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества Сергей Санакоев считает, что Китай способен дать Москве то, чего она лишается из-за санкций: доступа к технологиям добычи труднодоступных природных ископаемых. "Сегодня мы видим, что китайское оборудование в нефтегазовой сфере не уступает западному, и если раньше мы делали покупки в ЕС и США, то сейчас вектор изменился", — говорит Санакоев. По его словам, для России налаживание торговых связей с КНР — вопрос обеспечения суверенной политики. "Никто не говорил о зависимости от Запада в прошлом, когда мы экспортировали в страны НАТО нефть и газ, покупая все остальное, и только сегодня нам начинают намекать, что экономическая ориентация на Китай — это потеря суверенитета", — сетует он. По словам Санакоева, муссирование темы "желтой угрозы" представляет собой "провокацию".

Экономист аргументирует свою позицию. "Сегодня Россия поставляет в Китай больше товаров с высокой добавленной стоимостью, чем во все остальные страны мира вместе взятые. Это и авиация, и космос, и высокие атомные технологии. Это взаимовыгодное сотрудничество. Китайские производители все более конкурентоспособны, они поставляют нам в ответ промышленные станки, например".

Петр Мозиас считает, что пока делать выводы рано, вектор развития двустороннего сотрудничества определят дальнейшие действия обеих стран. "Структура торговли с Китаем для России не слишком-то выгодна. Преобладают сырьевой экспорт и закупка готовых товаров. Однако следует учесть, что Россия и Китай — взаимодополняющие экономики, а существующий между ними потенциал взаимодействия может быть использован различным образом в зависимости от того, что станут делать участники рынка. Так, последние годы отмечены ростом числа инвестиционных контрактов, они касаются не углеводородов, а сферы услуг и обрабатывающей промышленности", — говорит Мозиас.

На вопрос о том, какие несырьевые товары Россия могла бы экспортировать и экспортирует в Китай, востоковед ответил: "В действительности это сотни тысяч наименований. Это и сельскохозяйственная продукция, и пищевая промышленность, авиастроение, и телекоммуникационные услуги".