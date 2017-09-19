Президент Кипра посетит Россию до конца года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис приедет в Россию с официальным визитом до конца 2017 года, сообщил РИА Новости постоянный секретарь МИД Кипра (замглавы МИД) Александрос Зенон.

По словам Зенона, он встречался с замглавы МИД РФ Алексеем Мешковым в рамках регулярных двухсторонних консультаций 14 сентября.

"У нас была сложившаяся программа действий с учетом подготовки к визиту президента Кипра в Москву, который состоится до конца этого года", — сказал Зенон.

Он добавил, что обсуждал с Мешковым соглашения, которые будут подписаны в ходе президентского визита. Он отметил, что могут быть заключены до восьми соглашений.

"Конечно, мы рассматривали двусторонние соглашения, которые, я должен отметить, находятся на блестящем уровне. Мы также обсуждали соглашения, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе визита президента, около семи или восьми соглашений, которые готовы к подписанию, и другие, над которыми мы работаем", — сказал он.