Россия может стать "экспортером безопасности" в мире, считают в ЕР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия может стать "экспортером безопасности" в мире, в том числе технологической, безопасности информационных сетей, а также той, которую обеспечивают вооруженные силы РФ на Ближнем Востоке, сказала журналистам координатор рабочей группы при высшем совете партии "Единая Россия" (ЕР) по вопросам благосостояния и социально-экономического развития, член совета Вероника Крашенинникова.

Три рабочие группы при высшем совете ЕР готовят три направления доклада-стратегии по развитию РФ на среднесрочный и долгосрочный периоды. Источник в партии ранее сообщал РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к партийному съезду, на котором, как ожидается, озвучат решение о поддержке кандидата в президенты. Когда доклад будет готов, его представят председателю "Единой России", премьеру Дмитрию Медведеву. В перспективе планируется представить документ и президенту страны Владимиру Путину.

"Россия может стать и экспортером безопасности. Это и безопасность, которую обеспечивают наши вооруженные силы на Ближнем Востоке, и безопасность критической инфраструктуры – технологическая безопасность, безопасность информационных сетей в борьбе против киберугроз, которые являются чумой XXI века", — цитирует пресс-служба партии Крашенинникову.

Она добавила, что основным принципом внешней политики РФ наряду с уважением международного права является принцип справедливости. "И в России, и во всем мире очень высокий спрос на справедливость. Именно в таком ракурсе наши граждане видят внешнюю политику. На западном направлении, которое в последние годы было достаточно сложным, мы видим определенное окно возможностей, особенно для работы в Европе", — сказала Крашенинникова по итогам заседания бюро высшего совета партии.

По ее мнению, Россия сможет более активно сотрудничать с европейскими государствами, в первую очередь с Францией и Германией. Более высокий экономический рост России возможен за счет рынка Евразии. "Для нас это гигантский рынок, который развивается более высокими темпами, чем западные рынки. Это рынки от Турции до Японии", — уточнила она.

Доклады в ЕР готовятся по темам "Благосостояние и социально-экономическое развитие", "Государственно-политическое развитие" и "Внешняя политика". В высшем совете отмечали, что подготовка докладов находится на завершающей стадии. В понедельник секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов заявил журналистам, что партийный съезд планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня, то есть он пройдет либо 22-23, либо 23-24 декабря.