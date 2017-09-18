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Политика

Косачев: выборы президента России и ЧМ-2018 будут объектом влияния извне

17:5518.09.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонстантин Косачев. Архивное фотоКонстантин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Оба важнейших события в России в следующем году – выборы президента РФ и Чемпионат мира по футболу – однозначно будут объектом "внешней активности", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 при помощи Саакашвили

Ранее экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью "Независимой газете" заявила о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на международном уровне является "звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ". Цель проекта, по ее словам, – создать России серьезные проблемы в 2018 году, в частности, отобрать у нее Чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ.

"Трудно отрицать, что оба важнейших события в России в следующем году – выборы (президента) и ЧМ-2018 – будут однозначно объектом внешней активности", — заявил РИА Новости Косачев.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Совфеде согласились с Бурджанадзе, что Саакашвили - проект спецслужб США
Причем формат может быть любой: от попыток лишить Россию футбольного праздника до его использования в качестве фона для форсирования событий на Украине, считает сенатор. "Как это было, например, с Олимпиадой в Сочи, к которой так аккуратно "подгадали" украинский же "евромайдан", закулисные творцы которого полагали, что у России будут связаны руки этим важнейшим имиджевым событием, и поэтому она не сможет вмешаться", — привел пример парламентарий.

В целом он согласен с экс-спикером грузинского парламента.

"Высказанное лидером грузинской партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе предположение, что деятельность Саакашвили может являться частью некоего плана воздействия на президентские выборы в России и на проведение в России чемпионата мира по футболу, за которым может стоять ЦРУ, на самом деле, отнюдь не беспочвенно", — сказал сенатор.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Госдуме прокомментировали слова Бурджанадзе о плане ЦРУ сорвать ЧМ-2018
По словам Косачева, Бурджанадзе не тот человек, который любит конспирологию или громкие фразы, к тому же она неплохо знает Саакашвили.

Он также отметил, что Саакашвили известен как политический авантюрист, готовый на все ради того, чтобы быть в центре всеобщего внимания. При этом Косачев подчеркнул, что "Бурджанадзе права, что нужно поменьше "пиарить" его и на нашем телевидении".

Сенатор полагает, что сам Саакашвили не настолько влиятелен, как ему приписывают, но оказаться фитилем во взрывоопасной украинской ситуации он может вполне. "И в его связях с США также мало кто сомневается – там ценят столь преданных политиков, которые даже на Родине могут оказаться в изгнании и розыске, но своих патронов за океанов никогда не предадут", — сказал глава международного комитета.

"Поэтому, можно сказать, многое сходится, при всей визуальной утопичности этого сюжета. Есть желание, есть исполнители и есть средства – это три обязательных компонента любого проекта. Поэтому, что называется, лучше всего следить за руками и говорить о таких вещах заранее, чтобы не было сюрпризов", — заключил Косачев.

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© РИА Новости, Инфографика
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Гостеприимная Россия: города, которые примут ЧМ-2018 по футболу
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