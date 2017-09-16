МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), считает, что в словах канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она выступает против ослабления санкций в отношении России, есть элемент предвыборного пиара.

Ранее в субботу Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении России. По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций.

"Здесь есть элемент предвыборного пиара, конечно", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что в данном случае играет роль и вовлеченность Германии во внешнюю политику США. "Налицо тот факт, что Германия вплетена в "колесницу" внешней политики Вашингтона. Поэтому даже при наличии некоторого желания проявлять самостоятельность исполнения, (у Германии — ред.) нет такой возможности", — выразил свое мнение депутат.

При этом Новиков допустил, что со временем Германия может выступать за ослабление санкций в отношении России. "Это будет зависеть от определенных экономических интересов и настроения самой Германии", — предположил он.

"В текущей ситуации Меркель придется выступать в разных аудиториях, и в разных аудиториях могут прозвучать разные заявления", — заключил первый зампред думского комитета.