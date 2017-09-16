МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении России.

По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций.

"Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем", — заявила Меркель в интервью медиагруппе Funke.

Она отметила, что российская инициатива об учреждении миссии ООН в Донбассе "интересно". "В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — сказала канцлер.

Меркель также добавила, что не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу Крыма. По ее мнению, присоединение Крыма к России "противоречит международному праву".

Ранее Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". Его поддержал кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.