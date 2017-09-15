Волков получил удостоверение главы Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Владимир Волков, победивший на выборах 10 сентября, в пятницу получил удостоверение избранного главы Мордовии, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Пятнадцатого сентября в Доме республики председатель центральной избирательной комиссии республики Мордовия Александр Косов вручил Владимиру Волкову удостоверение об избрании на должность главы республики Мордовия", — говорится в сообщении.

Председатель республиканского центризбиркома, которого цитирует пресс-служба, сообщил, что по итогам заседания комиссии принято единогласное решение о признании выборов главы Мордовии 10 сентября состоявшимися и действительными. За Волкова проголосовали 89,19% избирателей, пришедших на выборы. По законодательству для победы требуется получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что Волков вступит в должность главы республики 19 сентября.

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