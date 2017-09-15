МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" готовит по итогам прошедшего единого дня голосования доклад для Центризбиркома с предложениями по изменению избирательного законодательства, в том числе по общественному наблюдению на выборах, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации Александр Брод.

Выборы разного уровня проходили в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.

"Сейчас мы подводим итоги по жалобам и обращениям, которые поступали в ходе кампании, готовим доклад председателю ЦИК и предложения по изменению законодательства, думаем о планах на предстоящую избирательную кампанию", — сказал Брод.

Одним из основных в докладе ассоциации станет предложение "дать право общественным палатам выдвигать своих представителей в качестве именно общественных наблюдателей с правом присутствовать на избирательных участках". Кроме того, эксперты проработают предложения по реформированию процедуры муниципального фильтра на губернаторских выборах, отметил собеседник агентства.

Что касается работы на президентских выборах, уточнил он, "Гражданский контроль" хотел бы повысить активность местных общественных палат, региональных омбудсменов, юристов в регионах, вовлечь их в процессы мониторинга выборов и обсуждения избирательных процедур.

"В идеале было бы хорошо, если бы при каждой региональной избирательной комиссии появились свои собственные общественные экспертные советы, которые бы помогали комиссии улучшать информирование избирателей, отлаживать избирательные процедуры", — полагает Брод.

Общественное наблюдение в России не предусмотрено федеральным законодательством, назначать наблюдателей от общественных организаций позволяют законы только некоторых субъектов РФ. Наблюдателей непосредственно на избирательные участки направляют партии и кандидаты, участвующие в выборах.