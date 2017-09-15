Поклонская не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента РФ даже при поддержке ее кандидатуры Монархической партией.

В пятницу основатель Монархической партии Антон Баков рассказал РИА Новости, что его партия намерена поддержать на выборах президента России в 2018 году Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру.

"Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин", — заявила Поклонская РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.