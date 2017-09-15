США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Поклонская не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента

12:3615.09.2017
(обновлено: 12:48 15.09.2017)
12601
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента РФ даже при поддержке ее кандидатуры Монархической партией.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Монархическая партия" готова поддержать Поклонскую на выборах президента
В пятницу основатель Монархической партии Антон Баков рассказал РИА Новости, что его партия намерена поддержать на выборах президента России в 2018 году Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру.

"Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин", — заявила Поклонская РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.

Наталья Поклонская в ипостаси политика
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила журналистам, что в день первого пленарного заседания нижней палаты парламента находится в боевом настроении и "готова идти вперед".Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. 4 октября 2016 года
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила журналистам, что в день первого пленарного заседания нижней палаты парламента находится в боевом настроении и "готова идти вперед".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская пришла в среду в Госдуму в строгом костюме, не в форме, как раньше. Поклонская сказала, что, возможно, китель она сможет надеть на праздник ее бывших коллег из прокуратуры.Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская пришла в среду в Госдуму в строгом костюме, не в форме, как раньше. Поклонская сказала, что, возможно, китель она сможет надеть на праздник ее бывших коллег из прокуратуры.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкВ единый день голосования Наталья Поклонская с дочерью Анастасией на избирательный участок в Симферополе пришла одной из первых. "Крымчане могут спокойно прийти на избирательные участки, все правоохранительные органы и соответствующие структуры и ведомства работают в усиленном режиме. Крымчанам нечего бояться", — сказала тогда журналистам Поклонская.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская с дочерью Анастасией в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
В единый день голосования Наталья Поклонская с дочерью Анастасией на избирательный участок в Симферополе пришла одной из первых. "Крымчане могут спокойно прийти на избирательные участки, все правоохранительные органы и соответствующие структуры и ведомства работают в усиленном режиме. Крымчанам нечего бояться", — сказала тогда журналистам Поклонская.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии Единая Россия в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая во время второго этапа XV съезда партии "Единая Россия" в Москве.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" прокурор Крыма Наталья Поклонская была включена на предвыборном съезде 27 июня.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская и председатель комитета Госдумы РФ Ольга Баталина на съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" прокурор Крыма Наталья Поклонская была включена на предвыборном съезде 27 июня.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосле подведения итогов голосования 18 сентября Наталья Поклонская заявила, что при работе в Госдуме хотела бы налаживать взаимоотношения с соотечественниками из стран СНГ, однако на первом заседании Госдумы она была избрана главой комиссии, которая будет контролировать достоверность сведений о доходах и имуществе, которые представляют парламентарии.
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
После подведения итогов голосования 18 сентября Наталья Поклонская заявила, что при работе в Госдуме хотела бы налаживать взаимоотношения с соотечественниками из стран СНГ, однако на первом заседании Госдумы она была избрана главой комиссии, которая будет контролировать достоверность сведений о доходах и имуществе, которые представляют парламентарии.
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкС приходом на должность прокурора Крыма Наталья Поклонская оказалась в центре внимания СМИ. Но к своей огромной популярности Наталья Владимировна относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
С приходом на должность прокурора Крыма Наталья Поклонская оказалась в центре внимания СМИ. Но к своей огромной популярности Наталья Владимировна относится нейтрально: "Лучше бы люди оценили мою работу".
На фото: прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед началом встречи в Симферополе делегатов парламента Франции с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНапомним, Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Напомним, Наталья Поклонская стала прокурором Крыма в возрасте 33 лет. По данным СМИ, до нее четыре кандидата отказались занять этот пост.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкПрокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на встрече с участниками конкурса детского творчества в Керчи.
/
Комментировать
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
revolt
Вот и умница, есть же разум ещё...
12:58
15.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена