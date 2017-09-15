"Монархическая партия" готова поддержать Поклонскую на выборах президента

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Монархическая партия намерена поддержать на выборах президента России в 2018 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру, заявил в пятницу РИА Новости основатель партии Антон Баков.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.

"Партия, конечно, очень бы хотела принять участие в президентской кампании, мы поддержим, если будет выдвигаться уважаемая Наталья Поклонская… Если она будет выдвигаться, мы готовы ее выдвинуть от нашей партии", — сказала Баков РИА Новости.

Основатель партии отметил, что намерен "сегодня-завтра" позвонить в этой связи Поклонской.

По его словам, в партии на данный момент состоит 648 человек.

Баков известен своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Свой проект он оценил в 350 миллионов долларов.