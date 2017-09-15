Лаврова попросили вмешаться в ситуацию вокруг парковки у посольства США

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов направит главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо в связи с ситуацией вокруг парковки у посольства США в Москве.

Ранее администратор московского парковочного пространства сообщил, что парковка у американского посольства в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки парковочных мест.

Дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части, по инициативе ГИБДД убрали также возле генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у американского дипобъекта появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

"Я направлю в адрес министра иностранных дел Лаврова письмо и надеюсь, что, может быть, после таких шагов департамент транспорта немножко одумается", — заявил Нилов журналистам в пятницу.

По мнению депутата, вся эта ситуация выглядит так, как будто сотрудники департамента транспорта "не просчитывают и внешнеполитические риски".

"Здесь неоднозначная позиция, которая влечет за собой определенные шероховатости в и так непростых международных отношениях. Это недопустимо. И надеемся, что отреагируют на федеральном уровне на такие вот действия департамента транспорта", — отметил политик.