Короткий день и сокращенный обед: в ГД подумают над изменением расписания

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обсудить во фракциях предложение о сокращении времени больших обеденных перерывов во время пленарных заседаний Госдумы и завершении работы в пятницу до 15.00 для того, чтобы парламентарии могли в этот же день отправиться в регионы.

Ранее Совет Госдумы принял решение о том, что Госдума будет завершать работу в 17.00 в результате сокращения большого обеденного перерыва на час.

"Есть еще такое предложение, мы обсуждали этот вопрос с представителями фракций. Понимая нашу постановку, что в регионы было бы правильно в пятницу уезжать, это дает возможность работы в регионах в субботу и воскресенье… Поэтому если вы до вторника подумаете и в рамках фракций обсудите это предложение, оно нам позволит в пятницу завершать работу раньше, учитывая, что многие самолеты улетают в 16-17-18 часов", — сказал Володин на заседании Госдумы.

Он пояснил, что если взять один час в счет большого обеденного перерыва среды, то в пятницу можно завершить работу в 16.00.

"Это нам позволяет общее время работы сохранять и не уменьшать, но за счет внутренней самоорганизации оптимизировать свою работу. Учитывая, что Игорь Владимирович (Лебедев, вице-спикер ГД – ред.) говорит, что если мы до 16.00 будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв. Тогда это нам дает возможность завершать работу (в пятницу) в три", — добавил Володин.