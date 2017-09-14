Итоги выборов в парламент Северной Осетии отменены на двух участках

НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Результаты выборов в парламент Северной Осетии решено отменить на двух избирательных участках, но это не повлияло на общий исход избирательной кампании: выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными, сообщает региональный избирком.

Ранее сообщалось, что совместные группы из представителей ЦИК России и депутатов всех парламентских партий выехали в Краснодарский край, Мордовию и Северную Осетию, чтобы проверить жалобы о возможных нарушениях в ходе выборов 10 сентября. Они должны решить, нужно ли пересчитывать голоса или отменять результаты голосования на том или ином избирательном участке.

"В связи с тем, что ход голосования и подведение итогов выборов на избирательных участках №295 и №311 в г. Владикавказе не позволяют с достоверностью установить итоги голосования, комиссия рекомендовала ЦИК Северной Осетии признать несостоявшимися выборы данных избирательных участках", — говорится в сообщении.

В результате решение территориальной избирательной комиссии Левобережной части Владикавказа об итогах голосования в участковых избирательных комиссиях № 295 и № 311 было отменено. Члены республиканского избиркома решили применить меры дисциплинарного характера в отношении ряда председателей территориальных и участковых избирательных комиссий.

"На основании протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования по единому республиканскому избирательному округу члены ЦИК Северной Осетии постановили признать выборы депутатов парламента республики шестого созыва состоявшимися, а результаты выборов – действительными", — заявляет ведомство.

Большинство – 46 из мандатов в парламенте региона — заняли представители "Единой России", 12 мест получили кандидаты от "Патриотов России", семь мандатов досталось "Справедливой России" и пять – КПРФ.