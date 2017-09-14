Американские сенаторы оценили организацию управления в Москве

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Делегация сенаторов от американского штата Нью-Йорк осталась под впечатлением от организации управления в Москве и выразила желание воплотить несколько инновационных решений в Нью-Йорке, заявила РИА Новости сенатор Дайэн Савино.

Ранее сообщалось, что встреча мэра Москвы Сергея Собянина с делегацией американских парламентариев прошла в Москве 14 сентября. В делегацию от штата вошли член ассамблеи Луис Сепульведа, а также члены ассамблеи штата Пэмэла Харрис и сенатор Дайэн Савино, представляющие районы Нью-Йорка со значительной численностью русскоязычного населения.

"Мы действительно очень удивлены тем, как хорошо управляют Москвой… Мы надеемся, что сможем получить новые знания, привезти их в Нью-Йорк и, может быть, реализовать некоторые действительно эффективные вещи, которые они сделали за последние годы", — сказала Савино.

По ее словам, "задачи, которые стоят перед городом здесь, похожи на те, что стоят перед Нью-Йорком, но в Москве их могут (решать) так, как мы сейчас не можем". "В основном из-за того, что у них нет такой задолженности, как у нас", — добавила сенатор.