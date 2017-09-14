МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Евросоюз штампует санкции против России, как "медсестра в регистратуре", ставя печать на все документы, которые лежат на столе, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

ЕС продлил индивидуальные санкции против России. В обновленный перечень вошли 149 физических и 38 юридических лиц. Санкции останутся в силе до 15 марта 2018 года.

"Такое впечатление, что продление санкций против России стало для Евросоюза какой-то штампованной процедурой", — сказал сенатор РИА Новости в четверг.

По его словам, поневоле приходит на ум сравнение с медсестрой в поликлинике, которая, "сидя в окошке", автоматически ставит печати на любые бумаги, которые ей протягивают, — бюллетени, рецепты, направления. "Есть место для печати — значит, надо ставить", — добавил он.

"Понятно, что решение ЕС оптимизма не вызывает. И проблема вовсе не в санкциях. По большому счету Россию волнуют не они, а выполнение Минских соглашений. К тому же наша страна в своей многовековой истории и не то переживала", отметил политик.

Но когда во главу угла ставятся не реальные дела государства, а чье-то субъективное мнение о них, "за которым явно кроется корыстный интерес — это тупик для международных отношений", сказал Клинцевич.