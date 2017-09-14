Рябков и посол ЕС в России обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с главой представительства Европейского союза в Российской Федерации Вигаудасом Ушацкасом в связи с предстоящим завершением его миссии в Москве, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — говорится в документе.