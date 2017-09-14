Эсеры исключат из партии главу отделения на Кубани "за предательство"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руководство "Справедливой России" планирует исключить из партии исполняющего обязанности председателя совета регионального отделения эсеров в Краснодарском крае Дениса Хмелевского, "предавшего интересы" и "наносившего вред" партии во время прошедших 10 сентября выборов, сообщает пресс-служба эсеров.

"Партия не признает избрание депутатом законодательного собрания Краснодарского края Д.Л. Хмелевского, поскольку он оказался избран с помощью незаконной схемы, организованной вице-губернатором (Юрием) Бурлачко. Предательство и соглашательская позиция в рядах "Справедливой России" недопустимы. Считаем необходимым исключить из партии предавшего ее интересы Д.Л. Хмелевского", — цитирует пресс-служба лидера партии Сергея Миронова.

По его словам, результаты анализа избирательной кампании "Справедливой России" в Краснодарском крае, показали, что Хмелевский "предал интересы партии и умышленно занимался деятельностью, наносящей вред партии".

"В том числе, использовал свою должность для проведения на участки лженаблюдателей, препятствовал оперативному расследованию злоупотреблений на избирательных участках. В то время, когда товарищи по партии боролись с незаконными действиями администрации региона, Хмелевской осознанно работал против партии — на стороне наших оппонентов, использующих незаконные способы борьбы", — заявил Миронов.

Ранее лидер партии заявлял, что "Справедливая Россия" не будет признавать результаты выборов в законодательное собрание Краснодарского края, где были отмечены многочисленные нарушения, направленные именно против эсеров.