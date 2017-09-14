Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета обсудит итоги выборов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует на заседании 25 сентября обсудить итоги единого дня голосования и правовые перспективы совершенствования избирательного законодательства, сообщил глава комиссии, зампред международного комитета СФ Андрей Климов.

Ранее сообщалось, что комиссия на заседании 20 сентября планирует обсудить итоги избирательной кампании в сентябре, а также выборы в России за последние пять лет.

"Если ничего не изменится, мы планируем 25 (сентября) провести заседание комиссии, мы хотели 20-го, но выяснилось, что почти половина членов комиссии в этот момент в важных командировках", — сказал Климов на пресс-конференции в четверг.

Одним из вопросов для обсуждения станут итоги прошедшего в России единого дня голосования, комиссия наблюдала за ходом выборов. В ходе избирательной кампании выявлялись в том числе "узкие или, наоборот, слишком широкие места в нашем законодательстве", уточнил сенатор.

"Мы будем это все взвешивать с точки зрения правовой перспективы закрытия этих мест", — рассказал Климов. Сейчас информация о прошедших выборах обобщается, отметил он, предстоит проанализировать ее и сделать некие рекомендации по итогам.

В беседе с журналистами он высказал мнение о том, что следовало бы, например, уточнить выборное законодательство в части участия иностранцев в избирательном процессе.

"На мой взгляд, там, где кандидатам запрещено иметь двойное гражданство, там и, например, их доверенным лицам должно быть запрещено иметь двойное гражданство", — считает сенатор. Это же, по его мнению, должно касаться и руководителей предвыборных штабов кандидатов.

Говоря о предстоящем заседании, Климов отметил, что уже сейчас в комиссии начинают продумывать текст предварительного доклада, который надеются опубликовать в начале октября — до начала ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге. А в рамках самой ассамблеи сенаторы планируют рассказать коллегам из других стран об этом докладе и о деятельности комиссии, уточнил он. Уже после МПС комиссия собирается приступить к подготовке годового доклада.