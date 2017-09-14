Депутата Батайска лишили должности атамана из-за пьяного дебоша

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Депутат городской думы Батайска Ростовской области Михаил Гранкин лишился должности атамана казачьего общества "Батайское" после пьяного дебоша в аэропорту Ростова-на-Дону, говорится на сайте "Всевеликого войска Донского".

Ранее начальник штаба городского казачьего общества "Батайское" Андрей Володин сообщил РИА Новости, что проверяется информация о пьяном дебоше Гранкина, которого якобы не пустили в самолет до греческого города Салоники в аэропорту Ростова-на-Дону.

"Приказом №96 от 13 сентября за совершение действий, порочащих репутацию войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", Гранкин Михаил Петрович отстранен от должности атамана городского казачьего общества "Батайское", — говорится на сайте.

В пресс-службе "Всевеликого войска Донского" РИА Новости подтвердили, что приказ связан с инцидентом в аэропорту Ростова-на-Дону, в котором участвовать Гранкин. По словам представителя пресс-службы, бывший атаман вместе с другими казаками должен был вылететь из Ростова в город Солоники, но был снят с рейса, остальная делегация добралась до пункта назначения для совершения паломничества на гору Афон.