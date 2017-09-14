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Политика

Теперь тут носят паранджу: как Балканы становятся новым центром исламизма

14:1114.09.2017
(обновлено: 14:25 14.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖенщины в чадреЖенщины в чадре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. "Пороховая бочка Европы", как называли Балканы сто лет назад, может снова сотрясти Старый Свет. В регион вливают деньги государства Персидского залива, а исламисты строят мечети и вербуют местных проповедников. Успехи радикальной пропаганды привели к тому, что непризнанный край Косово стал стабильным поставщиком боевиков для ИГ* в Сирии.

Двести евро за паранджу и бороду

Как рассказывают местные жители, бедным семьям в Косово систематически выплачивались деньги за посещение радикальных проповедей. Люди здесь находятся в такой нужде, что им приходится идти на это. Порой фундаменталисты готовы платить просто за факт ношения бороды, создающей образ "правоверного мусульманина".

© AP Photo / Visar KryeziuМусульмане во время молитвы в Приштине, Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Мусульмане во время молитвы в Приштине, Косово

По словам профессора криминологии в университете Сараево Горана Ковачевича, ключевую роль в исламизации Балкан играет саудовский фактор: "Каждый год в Боснии фундаменталисты получают десятки миллионов евро от Эр-Рияда, эти деньги проходят через Австрию и передаются бедным семьям. Отец семейства получает 250 евро, его жена — 200, все при условии, что она будет носить паранджу".  

Часто фундаменталистские семьи создаются приезжими — выходцами из арабских стран, но оказываются временными. Состоятельные граждане стран Залива заводят в Боснии вторых и третьих жен, но приезжают к домашнему очагу редко — только на время командировок.

Радикалы уже теснят традиционный ислам. Такова, например, история имама Селведина Бегановича из боснийского села Босанска Бойна. В своих проповедях он открыто и жестко критиковал ИГ* — в результате пережил несколько нападений и теперь опасается за свою жизнь.

Вид города Сараево, Босния и Герцеговина. Архивное фото
© Fotolia / vladimirs
Босния отвергла опасения Земана, что страна может стать базой террористов

Сербские СМИ писали также о некоем боснийце Ф. Б., который был вынужден бежать с детьми в Белград из деревни под боснийским городом Тузла. Ночью к нему ворвались неизвестные и потребовали денег: "На них были защитные маски, из-под которых были видны длинные бороды. Я сразу понял, что передо мной ваххабиты". Пострадавший пытался жаловаться в полицию, но бесполезно. Полицейские ответили, что "не хотят рисковать", и посоветовали "уехать из страны".  

Оружие по сходной цене

Рост исламистского радикализма среди необразованных и бедных жителей Балкан накладывается на практически всеобщую доступность оружия и превращается в опасную тенденцию. По данным европейских СМИ, автомат Калашникова стоит в балканских странах приблизительно 200 евро. Косовские исламисты, некоторые из которых вернулись из Сирии и Ливии, замечены в подготовке несостоявшихся терактов: в ноябре 2016 года — на матче Албания — Израиль, в марте 2017-го — на мосту Риальто в Венеции.

"Саудиты строят мечети, берут на содержание имамов, религиозный радикализм прогрессирует", — рассказывает РИА Новости научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт. "Однако положение несколько облегчает то, что темпы рождаемости среди косовских албанцев, после того как они демографически вытеснили сербов из края, стали снижаться", — говорит специалист.

С другой стороны, ситуацию осложняет кризис с мигрантами. "Беженцы с Ближнего Востока, которые наводнили Грецию и южные Балканы, играют роль в распространении идей нетерпимости и ненависти среди местных мусульман. Главным образом это касается молодежи из Албании, а также из Боснии, Косово", — говорит Андреас Андрианопулос, эксперт клуба "Валдай", министр в нескольких правительствах Греции.

© AP Photo / Amel EmricЖенщина во время протестов в Сараево, Босния и Герцеговина
© AP Photo / Amel Emric
Женщина во время протестов в Сараево, Босния и Герцеговина

"НАТО в курсе, что здесь создана исламистская сеть"

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной республики Косово. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Косово за "пророссийские" действия задержали двух жителей Прибалтики
Один принципиальный экономический факт объясняет рост радикальных настроений на Балканах: уровень безработицы молодежи достигает 50%. Хозяйственный упадок накладывается на разочарование, порожденное крахом европейских иллюзий. На протяжении двух десятилетий балканским странам (Албании, Македонии, Боснии и другим) обещали членство в Евросоюзе. Ожидание, далекое от реальности: кризис блока, вызванный Brexit, конфликт между Западом ЕС и его Востоком оставляют балканским государствам слишком мало шансов на повышение своего "статуса". 

На этом фоне пропаганда исламистов достигает нужного эффекта. Кроме того, эксперты констатируют усиление на полуострове позиций Турции, заключившей целый ряд выгодных сделок.

© AFP 2017 / Gent ShkullakuМечеть недалеко от города Поградец, Албания
© AFP 2017 / Gent Shkullaku
Мечеть недалеко от города Поградец, Албания

В беседе с корреспондентом РИА Новости боснийский общественный активист и борец с радикальной угрозой Джевад Галияшевич (сам он при этом является мусульманином) сетует, что воздействие исламистских групп приводит к укоренению не существовавших ранее традиций — например, многоженства.

"Надо понимать, что боснийские мусульмане всегда были европейскими мусульманами, с европейскими семейными обычаями. Но вот уже почти 25 лет они находятся под влиянием различных саудовских НКО и постепенно меняют привычки. Полигамия в Боснии и Герцеговине запрещена законом, но на деле имеет место быть. Не так давно в стране был арестован проповедник, связанный с ИГ*. У него было четыре жены и 19 детей, и такая ситуация постепенно перестает быть чем-то из ряда вон выходящим", — говорит Галияшевич.

По мнению Галияшевича, распространение радикальных трактовок ислама на Балканах совершается с ведома Запада. "НАТО в курсе, что здесь создана исламистская сеть. Западные правительства и спецслужбы долгое время закрывали глаза на все это, но сейчас радикализация Боснии становится угрозой для Австрии, Венгрии, Хорватии, даже Чехии", — заключает Галияшевич

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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