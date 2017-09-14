"Единая Россия" получила 36 из 45 мандатов в саратовской облдуме

САРАТОВ, 14 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирательная комиссия Саратовской области в четверг признала состоявшимися выборы депутатов областной думы, 36 из 45 мандатов в которой получила партия "Единая Россия", остальные мандаты получили КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и один самовыдвиженец, сообщил председатель избиркома области Павел Точилкин.

"Избирательная комиссия Саратовской области постановляет признать выборы депутатов саратовской областной думы шестого созыва по единому избирательному округу и по 23 одномандатным округам состоявшимися и действительными", — зачитал он постановление избиркома.

По словам Точилкина, "Единая Россия" получила 18 мандатов по единому избирательному округу и еще 18 — в одномандатных округах.

"По единому избирательному округу партии "Единая Россия" распределены 18 мандатов, КПРФ — три мандата, ЛДПР — один мандат, "Справедливая Россия" — один мандат", — сообщил он на заседании избиркома в четверг. По его словам, в 18 из 22 одномандатных округов победили представители "Единой России", в двух — КПРФ, в одном — ЛДПР, один мандат получил самовыдвиженец.

Точилкин отметил, что по итоговым данным на выборах в облдуму "Единая Россия" получила 66,84% голосов, КПРФ — 14,67% голосов, ЛДПР — 8,06%, "Справедливая Россия" — 5,75%, "Коммунисты России" — 2,26%, "Яблоко" — 1,22%. Явка составила 54,82% избирателей.

Точилкин уточнил РИА Новости, что кандидаты, прошедшие в облдуму по партийным спискам, в случае отказа от мандата должны подать соответствующее заявление в избирком в течение пяти дней с момента публикации постановления комиссии об итогах выборов — то есть до 20 сентября.

Вместе с выборами в областную думу 10 сентября в Саратовской области проходили выборы губернатора. Согласно итоговым данным, врио главы региона Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", победил, набрав 74,63% голосов избирателей.