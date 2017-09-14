В Совфеде сомневаются в правомочности выборных органов Совета Европы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лишение России права голоса в ПАСЕ ставит под сомнение правомочность всех выборных органов Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Россия с 2014 года не принимает участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы, когда нашу страну обвинили в "оккупации" Крыма и лишили права голосовать.

"Лишение российской делегации в ПАСЕ права голоса поставило под сомнение правомочность всех без исключения выборных (по линии ПАСЕ) органов Совета Европы, включая суд", — сказал Косачев.

По словам сенатора, окончательные выводы должно делать министерство юстиции РФ. "Но как политик считаю, что для возможного вывода о неподсудности Российской Федерации Европейскому суду, формируемому без ее участия, есть как минимум очень серьёзные основания", — заключил глава комитета СФ.