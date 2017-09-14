Киев активно использует политику "железного занавеса", считают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти, добиваясь информационной, политической и экономической изоляции Крыма, перешли в активную стадию политики "железного занавеса", считает глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что во время конференции ОБСЕ в Варшаве украинская делегация угрожала ему санкциями и включением в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Украинскую сторону возмутили попытки журналиста донести до международной общественности реальную обстановку на полуострове.

"Киев не оставляет попытки полностью изолировать полуостров. Выстраиваются информационные, политические, экономические барьеры. Примеры тому — водная, продовольственная, транспортная, энергетическая блокада, преследование иностранцев за посещение полуострова, а также гонения крымчан на международных площадках. Киев, пытаясь пресечь выход любой информации о развитии полуострова и сознательном выборе крымчан при воссоединении с Россией, перешел в активную стадию политики "железного занавеса", — сказал РИА Новости Смирнов.

При этом он подчеркнул, что подобная политика в отношении Крыма исторически обречена на провал.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Киеве не согласны с итогами плебисцита и считают полуостров "временно оккупированной территорией". Однако, как заявил Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>