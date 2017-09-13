Депутат назвал действия США против "Касперского" расправой над компанией

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Распоряжение властей США прекратить использование в госучреждениях программ "Лаборатории Касперского" напоминает не защиту своей информационной безопасности, а устранение конкурентоспособной компании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия").
"История с "Лабораторией Касперского" больше напоминает не борьбу с программными продуктами и защиту своей информационной безопасности, а устранение компании, эффективной, конкурентной в международной сфере, работающей в сфере информационной безопасности", — сказал Левин РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что это одна из ведущих компаний не только России, но и мира, продукция которой является конкурентной, в частности, на американском рынке.
Левин рассказал, что доказательства возможного доступа к программам этой компании со стороны российских властей не были представлены США в публичном пространстве с момента первых объявлений об этом и по настоящий момент. "И поэтому это пока выглядит как расправа над успешной отечественной компанией, которая работает по всему миру и создает высококонкурентные продукты в сфере информационной безопасности", — заключил глава думского комитета.
Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Российская компания, в свою очередь, заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.