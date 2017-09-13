Члены ЦИК выехали в три региона, чтобы на месте проверить жалобы по выборам

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Совместные группы, куда вошли представители ЦИК России и депутаты от всех парламентских партий, выехали в три региона, чтобы проверить жалобы о возможных нарушениях в ходе выборов 10 сентября, речь идет о Краснодарском крае, Северной Осетии и Мордовии, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

Он отметил, что после оценки ситуации будут сделаны выводы о том, нужно ли пересчитывать голоса или отменять результаты голосования на том или ином избирательном участке.

Ранее в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что партия требует пересчета голосов на выборах в Северной Осетии, в регион уже направлена соответствующая комиссия.

"Что касается проверки итогов голосования и соблюдения избирательного законодательства в единый день голосования 10 сентября, то совместно со всеми парламентскими фракциями по их предложению было определено несколько регионов, куда было принято решение поехать и проверить те жалобы и заявления, которые поступили в день голосования или после дня голосования", — сообщил Булаев.

Как рассказал зампред ЦИК, было определено три таких региона — Краснодарский край, Северная Осетия и республика Мордовия. Во все три уже выехали группы, в состав которых входят представители Центризбиркома – один из членов ЦИК и сотрудники аппарата, а также депутаты от всех парламентских партий.

"Мы считаем, что у такой группы есть возможность объективно посмотреть на все происходившие события, объективно их оценить и сделать объективные выводы – нужно ли пересчитывать голоса, нужно ли отменять результаты голосования на том или ином избирательном участке", — добавил замглавы ЦИК.

Эти предложения будут сформулированы теми, кто входит в эти группы, отметил он, — у них есть свои аргументы, у региональных, территориальных и участковых избиркомов есть свой взгляд на процессы. "И мне кажется, в ходе этих встреч и проверки соответствующих документов мы сможем сделать вывод, какие меры нужно предпринять в ближайшее время в том или ином регионе", — добавил Булаев.

Он отметил, что в Мордовии уже в день выборов 10 сентября были отменены итоги голосования по двум избирательным участкам, как потом оказалось, по ним есть претензии у партии КПРФ. "Мы считаем, что необходимо детально разобраться в тех претензиях, которые есть у партии "Справедливая Россия" по Краснодарскому краю, как и в претензиях партии ЛДПР к результатам выборов в Северной Осетии", — отметил замглавы Центризбиркома.