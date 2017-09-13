Лавров встретится с главой МИД Ирана на полях Генассамблеи ООН

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует встретиться со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом на очередной сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе.

"Условились с господином Зарифом продолжить наш диалог в ООН на сессии Генеральной Ассамблеи, где мы будем находиться на следующей неделе", — сказал он после переговоров с Зарифом.

Комментируя состоявшуюся в среду встречу Зарифа с президентом РФ Владимиром Путиным и последовавшие за ней переговоры с его участием, Лавров заявил, что на них удалось охватить весь спектр отношений между двумя странами как по двусторонней, так и по международной повестке.

"В двусторонних наших дискуссиях мы сконцентрировались на тех договоренностях, которые были достигнуты в марте этого года во время визита президента (Ирана Хасана — ред.) Роухани в РФ. Констатировали, что все ведомства работают неплохо, подчеркнули значение дальнейшей активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Комитета высокого уровня по промышленности и торговле и Комиссии по военно-техническому сотрудничеству", — сказал Лавров.

По его словам, особое внимание было уделено взаимодействию в области ядерной энергетики.

"Первый блок станции "Бушер" уже выдает электроэнергию на полную мощность, сейчас идет переговорный процесс о подготовке к сооружению второго блока", — сказал Лавров.

Кроме того, по его словам, на переговорах обсуждались крупные проекты, которые планируются к реализации в ближайшее время в сфере электрификации железных дорог в Иране и сооружения теплоэлектростанций.

Говоря о международных вопросах, которые обсуждались на переговорах, Лавров, в частности, упомянул ситуацию в Персидском заливе.

"В более широком плане мы заинтересованы в том, чтобы обстановка в Персидском заливе нормализовывалась, чтобы и арабские страны, и Иран имели возможности для диалога, учета озабоченностей друг друга, для поиска таких договоренностей, которые позволят этот регион развивать стабильно на принципах добрососедства", — сказал министр.