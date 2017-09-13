Путин и премьер Ливана Харири обсудили сотрудничество в военной сфере

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил развитие двусторонних отношений по всему спектру вопросов, в особенности в военной сфере.

"Обсудили двусторонние вопросы, в частности экономические. Вчера у нас была дискуссия с премьер-министром Медведевым на тему экономического сотрудничества. Кроме того, мы (с Путиным – ред.) обсудили военную помощь Ливану, а также то, как мы могли бы развивать эти отношения", — сказал Харири журналистам.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Бейрута, Харири сообщил о своих планах укрепить вооруженные силы Ливана и силы безопасности. "У нас был долгий разговор об этой теме (ВТС – ред.) с президентом Путиным, и я думаю, что эти отношения между странами будут хорошими", — сказал он.

Премьер выразил надежду, что российские компании будут активно участвовать в коммерческих проектах в Ливане. "Есть компании, занятые в газовой сфере. Есть реальные возможности добиться успеха в этом проекте, и мы призываем российские компании прийти в Ливан", — заявил Харири.

По словам Харири, стороны также обсудили ряд региональных вопросов, ситуацию на Ближнем Востоке. Не обошли вниманием и Сирию, и премьер Ливана в этой связи сообщил, что и он, и Путин указали на важность стабилизации обстановки в Сирии через функционирующие зоны деэскалации. "Когда политическое урегулирование в Сирии завершится, Ливан может стать платформой для восстановления Сирии", — отметил премьер.

Ранее посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар заявил, что Бейрут заинтересован в поставках российских вооружений, на экспертном уровне идет проработка поставок противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и танков Т-72. По его словам, Ливан надеялся получить эти вооружения в течение 2016 года.

Позднее, в январе 2017 года, министр по делам президента Ливана Пьер Раффуль подтвердил РИА Новости, что Бейрут надеется на активизацию в ближайшее время проекта на сумму более полумиллиарда долларов по поставкам российских вооружений.