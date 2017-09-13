МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Представители Европейского парламента будут участвовать в работе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, заявил журналистам в среду замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Он выразил надежду, что на ассамблее будут представлены практически все европейские страны.
Среди актуальных тем будущей ассамблеи МПС парламентарий назвал обсуждение проекта предлагаемой российской стороной резолюции "К 20-летию принятия Всеобщей Декларации о демократии: общность нашего разнообразия". "Важная тема – межкультурный и межрелигиозный диалог. Это тема, на мой взгляд, будет одной из ключевых", — отметил Климов.