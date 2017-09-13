МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Представители Европейского парламента будут участвовать в работе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, заявил журналистам в среду замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

"Европарламент является ассоциированным членом МПС и, как правило, направляет свою делегацию на подобные мероприятия. Не станет исключением и Ассамблея в Санкт-Петербурге", — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что на ассамблее будут представлены практически все европейские страны.

Среди актуальных тем будущей ассамблеи МПС парламентарий назвал обсуждение проекта предлагаемой российской стороной резолюции "К 20-летию принятия Всеобщей Декларации о демократии: общность нашего разнообразия". "Важная тема – межкультурный и межрелигиозный диалог. Это тема, на мой взгляд, будет одной из ключевых", — отметил Климов.