Кадыров обсудит с вице-премьером Ливии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в среду встретится с ливийским вице-премьером Ахмедом Майтигом и обсудит перспективы развития отношений с Ливией, которой, по его словам, необходимо помочь восстановить стабильность.

Ранее о том, что вице-премьер Ливии Ахмед Майтиг прибудет в Россию сообщил глава контактной группы РФ по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

Кадыров подчеркнул, что неоднократно встречался в Грозном и в Москве с политиками и представителями военного командования Ливии, в ходе встреч обсуждались горячие вопросы и велся совместны поиск их решения.

"Вся эта работа проводится в тесном сотрудничестве и взаимодействии с контактной группой по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме во главе с Львом Деньговым. В продолжение этой работы в Грозный сегодня прибывает вице-премьер Ливии Ахмед Майтиг. Мы намерены также уделить существенное внимание и перспективам развития отношений между Россией и Ливией в целом, а также между Ливией и Чечней в частности. Планов торгово-экономического и иного сотрудничества много, и они будут выгодны обеим сторонам", — написал глава Чечни в Telegram.

Он отметил, что самым главным в нынешних условиях является помощь "всем действующим в Ливии силам найти общий язык и установить прочный и долговременный мир", потому что "только с учетом всех сложившихся реалий можно навсегда восстановить стабильность в Ливии, с которой у нашей страны десятилетиями были очень хорошие отношения".

"Западные страны во главе с США разрушили Ливию, породили тысячи проблем народу этой страны. Одна из главных — наличие острых внутриливийских противоречий. Россия с самого начала выступала против военного вмешательства во внутренние дела суверенной Ливии. Наша страна прилагает большие усилия по содействию в достижении мирного урегулирования внутриливийских проблем", — добавил Кадыров.