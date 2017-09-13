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Политика

К выборам-2018 ищут "второго Прохорова", считают политологи

15:5813.09.2017
(обновлено: 16:01 13.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В ходе кампании по выборам президента РФ понадобится участник гонки, способный "вытащить" городской класс на избирательные участки, своего рода второе издание кандидата прошлых президентских выборов Михаила Прохорова, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пока фигура на эту роль не определена, но такой кандидат на выборах следующего года будет, полагают эксперты, не исключая, что им станет представитель партии "Яблоко", показавшей на недавних муниципальных выборах в столице способность к мобилизации избирателей.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах некоторых политиков участвовать в предстоящей кампании, среди них, например, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский. О намерении баллотироваться на предстоящих президентских выборах сообщили также политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов утверждали, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из источников газеты назвал идеальным вариантом телеведущую Ксению Собчак.

Кандидат для городов

По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, одной из проблем предстоящей кампании становится вопрос о том, "что делать с городским классом и как найти кандидата для городов". Как отметил политолог, результаты прошлогодней парламентской кампании показали, что большинство населения крупных городов проигнорировало выборы-2016.

"И если на парламентских выборах это еще можно было как-то терпеть, то понятно, что для президентской кампании и для ее легитимации подобное развитие событий крайне неблагоприятно. Надо как-то поднимать города, поднимать городской класс", — сказал Слатинов РИА Новости.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов согласился с мнением, что на предстоящих выборах должен появиться способный на это кандидат.

"Такой кандидат необходим, безусловно. Потому что иначе это приведет к довольно серьезному абсентеизму в крупных городах, то есть явка будет ниже", — пояснил эксперт.

В этом случае, продолжил он, довольно большая группа граждан окажется вне избирательного процесса; по его оценке, это порядка 10% в целом по стране, а в крупных городах – 20-30% избирателей этих городов, в частности Москвы.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Кандидатуры на эту роль

"Мы знаем, что в качестве той кандидатуры, которая на слуху, сейчас рассматривается Ксения Собчак. Нужно некое второе издание Михаила Прохорова – кандидат, приемлемый для городского класса, который, по меньшей мере, вытащит городской класс или часть городского класса на выборы", — отметил Слатинов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В то же время Миронов полагает, что выступление Собчак в таком качестве маловероятно, по его мнению, это будет более системный кандидат.

"Прошедшие муниципальные выборы в Москве показали, что такой фигурой, например, может быть кто-то из "Яблока", потому что эта партия смогла мобилизовать людей и получить хороший результат на муниципальных выборах. Возможно, это будет сам Явлинский, возможно, кто-то другой от этой партии", — считает Миронов.

Недавно заявившие о своём намерении баллотироваться Богданов и Якеменко на роль кандидатов, которые мобилизуют городской класс, не годятся, полагает Слатинов. "Но эта ниша должна быть занята, и я думаю, что этот кандидат будет. Вопрос в том, кто это будет и способен ли он будет мобилизовать городской класс для участия в президентской кампании", — добавил собеседник агентства.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Люди из экономики и бизнеса

Выдвижение в этом качестве бизнес-омбудсмена Бориса Титова или экс-министра финансов Алексея Кудрина также маловероятно, полагает Миронов, поскольку эти политики будут просто менее эффективны.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Я не думаю, что они соберут людей. Титов уже показал себя: он и в Москве, и в других регионах не способен набрать много голосов — то есть ни мобилизацию провести, ни как-то более или менее добиться поддержки даже в предпринимательском сообществе. Результаты на думских выборах были очень низкие, это сразу показало, что нет перспектив у этого направления", — пояснил он.

Если говорить о кандидатуре Кудрина, то он и сам может не захотеть выступать в этой роли на выборах, предположил эксперт. "С другой стороны, далеко не факт, что он вообще соберет много голосов. Он немножко другой природы человек – не публичный политик, не выборный политик, а, скорее, правительственный деятель, эксперт", — добавил Миронов.

Миллиардер Михаил Прохоров участвовал в президентских выборах 2012 года, его результат составил 7,98% голосов — за него проголосовали свыше 5,7 миллиона избирателей.

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Политика
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