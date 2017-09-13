Илья Яшин возглавит совет депутатов Красносельского района Москвы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер движения "Солидарность" оппозиционер Илья Яшин сообщил РИА Новости, что возглавит совет депутатов Красносельского района Москвы 7 октября.

По итогам выборов в России 10 сентября движение "Солидарность" победило на выборах в Красносельском районе столицы, по итогам выборов "Солидарность" получила семь мандатов, "Единая Россия" — три. Яшин тогда заявил, что это позволит движению избрать председателя совета депутатов, и им, по договоренности, станет он сам.

"Мы вступаем в должность 25-26 (сентября) числа, нам вручают удостоверение. Седьмого октября состоится заседание Совета депутатов, на котором будет избран новый председатель Совета депутатов, который по должности является главой муниципального округа", — сказал Яшин.

Оппозиционер сообщил, что в среду состоялась его встреча с нынешним председателем совета. "Прошла встреча с председателем, наладили рабочий диалог. Я соблюдал весь необходимый политес, она пообещала не вставлять палки в колеса и конструктивно передать дела новой команде", — рассказал Яшин.

По его словам, на встрече обсудили бюджет и аспекты работы. "Она мне рассказала, как устроен аппарат, рассказала, как организована работа, какой регламент у совета депутатов, ввела меня в курс дела, как сверстан бюджет, на что деньги тратятся, рассказала о каких-то функциях, о какой-то специфике работы. Нормальная, рабочая встреча", — пояснил Яшин.

Он добавил, что у движения по работе в районе много идей, связанных с капитальным ремонтом и жилищным хозяйством, но в первую очередь нужно исполнить предвыборные обещания перед гражданами.