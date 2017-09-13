Миронов считает, что выборы стали прозрачнее благодаря работе Памфиловой

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что, несмотря на отдельные эксцессы, ситуация с честностью и прозрачностью выборов в целом меняется к лучшему, сообщает пресс-служба партии.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"В предыдущие годы у нас каждый раз получался длинный список регионов, где отмечались грубейшие нарушения. Пальцев не хватало их пересчитать. В этом году число таких "горячих" точек на избирательной карте минимально", – цитирует Миронова пресс-служба.

По мнению парламентария, улучшение ситуации в первую очередь связано с позицией Центральной избирательной комиссии и ее председателя Эллы Памфиловой.

"Представители ЦИК очень оперативно и жестко реагируют на попытки нарушений. Есть и четкая установка Администрации президента на прозрачность и честность выборов. И у большинства руководителей в регионах также появляется понимание, что легитимность выборов важнее конкретных процентов того или иного кандидата или партии", — пояснил Миронов.

При этом Миронов ранее заявлял, что "Справедливая Россия" не будет признавать результаты выборов в Законодательное собрание Краснодарского края, где были отмечены многочисленные нарушения, направленные именно против эсеров.

На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%, "Справедливая Россия" — 3,46%, "Коммунисты России" — 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.