В ФоРГО рассказали, сколько мест получила оппозиция на выборах в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Либеральная оппозиция, в том числе "Яблоко", движение "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова, в целом получили около 15% мест в столичных муниципалитетах по итогам прошедших в Москве 10 сентября выборов, сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"Второй результат, на мой взгляд, это, конечно, не победа, как об этом пишут многие СМИ либеральной коалиции, но ее очевидный успех — очевидно совершенно, что 15% мест в муниципалитетах города Москвы получает оппозиция — условно, — это "Яблоко", "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова и так далее", — сказал Костин.
Он отметил также провал парламентской оппозиции на этих муниципальных выборах.
"Отделения партий парламентской оппозиции и их кандидаты в Москве провалились. Какая ситуация: "Единая Россия" на несколько сотен мест увеличила своё присутствие в депутатском корпусе, заметный успех этого либерального объединения, но если мы говорим о нашей думской оппозиции — три партии — это порядка 3% мест. Это, конечно, очень мало", — пояснил Костин.