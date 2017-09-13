В ФоРГО рассказали, сколько мест получила оппозиция на выборах в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Либеральная оппозиция, в том числе "Яблоко", движение "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова, в целом получили около 15% мест в столичных муниципалитетах по итогам прошедших в Москве 10 сентября выборов, сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Он напомнил, что 77% мандатов по результатам выборов в столице получила "Единая Россия", что почти совпало с прогнозом фонда — в ФоРГО говорили о 80%.

"Второй результат, на мой взгляд, это, конечно, не победа, как об этом пишут многие СМИ либеральной коалиции, но ее очевидный успех — очевидно совершенно, что 15% мест в муниципалитетах города Москвы получает оппозиция — условно, — это "Яблоко", "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова и так далее", — сказал Костин.

По его мнению, сейчас это "лоскутное одеяло", и политическое будущее этой коалиции пока под большим вопросом. "Но, тем не менее, даже то, что на период выборов сумели объединиться и вместе поработать, это большое достижение, которого ждали их сторонники более десяти лет", — уточнил глава ФоРГО.

Он отметил также провал парламентской оппозиции на этих муниципальных выборах.

"Отделения партий парламентской оппозиции и их кандидаты в Москве провалились. Какая ситуация: "Единая Россия" на несколько сотен мест увеличила своё присутствие в депутатском корпусе, заметный успех этого либерального объединения, но если мы говорим о нашей думской оппозиции — три партии — это порядка 3% мест. Это, конечно, очень мало", — пояснил Костин.