В МИД рассказали о попытках наладить дипломатические отношения с США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия действительно предлагала США провести весной консультации по Афганистану, однако тогда Вашингтон отказался от встречи, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Ранее в американских СМИ появилась инфрмация, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб, которые были заморожены при прежней администрации Барака Обамы.

Кабулов в свою очередь не стал подтверждать существование такого плана, но отметил, что предложения направлялись весной, а сейчас, "если американцы готовы, мы будем разговаривать с ними в Нью-Йорке".

"Совершенно верно, до мая, но тогда американцы так и не откликнулись (на предложение), каждый раз ссылаясь на то, что обзор афганской политики еще не завершился. Это все продолжалось до конца лета. Потом он (обзор) вроде бы как завершился. Но мы никогда не уходили от контактов, мы готовы к таким консультациям",- отметил Кабулов.

Он напомнил, что российская сторона приглашала представителей США в Москву, "но никак они не могли собраться".

"Сейчас вроде бы (исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США в Афганистане и Пакистане Элис) Уэллс появилась. Она выполняет обязанности спецпредставителя США по Афганистану. Я сопровождаю министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова) в Нью-Йорк на министерскую неделю сессии Генассамблеи, и на полях этого мероприятия, кстати, по предложению американской стороны, я буду готов встретиться с представителем США. Если ничего не изменится",- сказал Кабулов.