США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

В МИД рассказали о попытках наладить дипломатические отношения с США

11:5613.09.2017
(обновлено: 11:58 13.09.2017)
03725
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия действительно предлагала США провести весной консультации по Афганистану, однако тогда Вашингтон отказался от встречи, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Россия предлагала Трампу план по нормализации отношений, сообщили СМИ
Ранее в американских СМИ появилась инфрмация, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб, которые были заморожены при прежней администрации Барака Обамы.

Кабулов в свою очередь не стал подтверждать существование такого плана, но отметил, что предложения направлялись весной, а сейчас, "если американцы готовы, мы будем разговаривать с ними в Нью-Йорке".

"Совершенно верно, до мая, но тогда американцы так и не откликнулись (на предложение), каждый раз ссылаясь на то, что обзор афганской политики еще не завершился. Это все продолжалось до конца лета. Потом он (обзор) вроде бы как завершился. Но мы никогда не уходили от контактов, мы готовы к таким консультациям",- отметил Кабулов.

Он напомнил, что российская сторона приглашала представителей США в Москву, "но никак они не могли собраться".

"Сейчас вроде бы (исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США в Афганистане и Пакистане Элис) Уэллс появилась. Она выполняет обязанности спецпредставителя США по Афганистану. Я сопровождаю министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова) в Нью-Йорк на министерскую неделю сессии Генассамблеи, и на полях этого мероприятия, кстати, по предложению американской стороны, я буду готов встретиться с представителем США. Если ничего не изменится",- сказал Кабулов.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США
Комментировать
Политика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена