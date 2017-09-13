Неверов войдет в состав комитета Госдумы по делам женщин

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов вошел в состав думского комитета по делам семьи, женщин и детей.

Ранее Неверов сообщил, что принял решение работать в составе комитета по вопросам семьи, женщин и детей, таким образом, политик будет первым и единственным мужчиной, вошедшим в состав этого думского комитета.

"Принимается единогласно… Можно поздравить вас всех, членов комитета. Женщин, учитывая, что у вас единственный мужчина", — сказал Володин, комментируя результаты голосования на пленарном заседании в среду.

За принятие соответствующего постановления депутаты проголосовали единогласно.

"Мы вчера на совете думы уже говорили. Мужественный поступок совершает Сергей Иванович. Как один из руководителей большой фракции, наверное, примером хочет быть для того, чтобы к нам в комитет пришли еще мужчины", — сказала глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева, выступая на заседании Госдумы.

Володин в ответ заметил, что это, по его мнению, не результат "мужественного поступка", а "у него это было состояние души".