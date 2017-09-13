Володин назвал приоритет осенней сессии Госдумы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Приоритет работы осенней сессии Госдумы — реализация законодательного обеспечения послания президента РФ от 2016 года, сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Прежде всего — реализация законодательного обеспечения послания президента. Уважаемые коллеги, это наш приоритет… Нам с вами предстоит завершить законодательное обеспечение именно в осеннюю сессию. Дальше уже будет послание текущего года и задачи на следующий год. Поэтому не нужно нам с вами создавать долги, проблемы, которые накопятся", — сказал Володин на открытии осенней сессии.

После завершения речи Володин по традиции прозвучал гимн РФ, и весенняя сессия была объявлена открытой.