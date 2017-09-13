Володин призвал депутатов работать над приоритетными для россиян законами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов работать над законопроектами, которые россияне определили как приоритетные в социологических опросах.

В ходе открытия первого пленарного заседания осенней сессии ГД Володин напомнил, что летом ВЦИОМ провел соцопрос, в ходе которого респонденты определили наиболее важные вопросы осенней сессии нижней палаты парламента: законопроекты об ответственном обращении с животными, о безопасности дорожного движения, о носителях русского языка и другие.

"Давайте продолжим работу над этими законопроектами, исходя из приоритетов, определенных нашими избирателями. И такую форму в будущем мы будем продолжать", — заявил Володин на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы.

Спикер ГД подчеркнул, что волнующие граждан вопросы должны быть на приоритетном контроле. Также Володин отдельно подчеркнул важность дальнейшего развития форм парламентского контроля.

"Тема развития форм парламентского контроля будет приоритетной и в дальнейшем… Нам важно развивать институт парламентских слушаний. Через этот формат мы сможем осуществлять и обратную связь с нашими избирателями, с гражданами РФ, видеть проблемы законодательства и иметь возможность его совершенствования", — отметил спикер ГД.