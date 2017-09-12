Москва обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена выводами наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, указали в МИД РФ, вызывает тревогу информация ооновцев о том, что объекты гражданской инфраструктуры все еще активно подвергаются обстрелам, что идет вразрез с международными обязательствами Украины по защите гражданских лиц.
"В этой связи мы вновь и всецело поддерживаем рекомендации наблюдательной миссии о неукоснительном соблюдении Минских договоренностей", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Серьезно обеспокоены выводами ооновцев о бесчеловечной дискриминационной политике Киева в отношении украинских граждан, проживающих в Донбассе. Отказ властей выплачивать пенсии и социальные пособия поставил порядка 4 миллионов людей на грань нищеты", — говорится в сообщении МИД РФ.