Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях ГА ООН, заявил Рябков

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут провести встречу "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы проводили эту встречу (с замгоссекретаря США Томасом Шенноном — ред.) как звено в подготовке встречи на уровне министра и государственного секретаря. Ориентир взят на их встречу по ходу сегмента высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", — сказал российский дипломат журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

Сегмент высокого уровня стартует на следующей неделе.

"Хотелось бы, конечно, чтобы наши руководители, главы внешнеполитических ведомств по итогам своей встречи (в Нью-Йорке) направили странам и международному сообществу в целом позитивный сигнал в виде договоренности о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем", — сказал Рябков.