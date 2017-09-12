Кобзон заявил о готовности стать доверенным лицом Путина

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон заявил, что готов стать доверенным лицом Владимира Путина, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года.

"Обсуждал в понедельник этот вопрос с Владимиром Путиным. Я ему сказал, что готов быть доверенным лицом, если он выдвинет свою кандидатуру", — сказал Кобзон в ходе пресс-конференции, посвященной его 80-летию и предстоящему 20 сентября концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Чуть раньше Кобзон заявил, что не видит никого президентом России, кроме Владимира Путина.

В начале августа Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал что подумает. Позже глава государства сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.