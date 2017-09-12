Горбачев поддержал сторонников полного избавления от сталинизма

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает тех, кто считает необходимым и правильным полностью избавляться от сталинизма.

"Я хотел бы тех поддержать, кто считает правильным, что надо избавляться полностью от сталинизма", — сказал Горбачев, отвечая на вопросы журналистов в преддверии выхода его новой книги "Остаюсь оптимистом".

"Я не ухожу от того, что я был сталинец в начале, по-настоящему, потому что война закончилась и на устах всех — Победа, победили, Сталин…" — добавил бывший советский лидер. Позже стало известно о его преступлении, о сталинских репрессиях, напомнил Горбачев.

Политик подчеркнул, что с фигурой Сталина связано многое и от этого непросто уйти, но "очень важно, чтобы мы были честными перед собой, перед людьми".