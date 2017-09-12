Песков призвал "не забегать вперед" в вопросе участия Путина в выборах

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении по участию в президентских выборах, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава государства дал установку на то, чтобы "работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает".
Сообщения же СМИ о деталях выдвижении Путина в президенты — это гипотетические рассуждения, подчеркнул пресс-секретарь. "Это, скажем так, политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства", — отметил он.
Сам Путин не раз заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркивал, что сделает все, чтобы "избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией".
Выборы президента России состоятся в 2018 году. О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. В "Справедливой России" пообещали выдвинуть претендента на партийном съезде осенью.