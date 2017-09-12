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Политика

Песков призвал "не забегать вперед" в вопросе участия Путина в выборах

12:3412.09.2017
(обновлено: 12:51 12.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении по участию в президентских выборах, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Это скорее пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении (по возможному участию в выборах – ред.). Из этого и состоит наша работа", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию РБК о начале формирования нового списка доверенных лиц Путина к выборам.

Он напомнил, что глава государства  дал установку на то, чтобы "работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает".

Сообщения же СМИ о деталях выдвижении Путина в президенты — это гипотетические рассуждения, подчеркнул пресс-секретарь. "Это, скажем так, политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства", — отметил он.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ранее  "Коммерсант" со ссылкой на свои источники написал, что в администрации президента определились с тем, как будет выглядеть выдвижение: оно состоится в два этапа, выдвижение будет идти путем сбора подписей.

Сам Путин не раз заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркивал, что сделает все, чтобы "избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией".

Выборы президента России состоятся в 2018 году. О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. В "Справедливой России" пообещали выдвинуть претендента на партийном съезде осенью.

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