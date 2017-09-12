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Политика

В Крыму обвинили Евросоюз в пренебрежении правами человека

Сюжет:
Единый день голосования в России (251)
10:0012.09.2017
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© AFP 2017 / Vasily Batanov Кадеты Нахимовского военно-морского училища во время выборов в СевастополеКадеты Нахимовского военно-морского училища во время выборов в Севастополе
© AFP 2017 / Vasily Batanov

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Европейском Союзе не признали прошедшие десятого сентября в Крыму и Севастополе выборы. На полуострове считают, что ЕС пренебрегает правом крымчан на свободные выборы.

Крым стал российским по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Позиция Евросоюза

ЕС уже раскритиковал прошедшие на полуострове выборы.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Международные эксперты отметили прозрачность выборов 10 сентября
"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Кроме того, в ЕС вновь заявили, что поддерживают Киев в вопросе о статусе Крыма.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

Реакция Киева

МИД Украины также выразил протест из-за прошедших в Крыму выборов.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Ни одного нарушения": иностранные эксперты оценили выборы в России
"Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", — написала официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Крымские власти ответили на заявления Киева, отметив, что для них важнее признание всей России.

"Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы.<…> то, что они заявляют, это состояние души", — сказал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Позиция Крыма

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Кремле оценили итоги единого дня голосования
Комментируя позицию Евросоюза, власти полуострова обвинили европейцев в нарушении прав человека.
"Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае — правом на свободные выборы", — сказал вице-премьер правительства Георгий Мурадов РИА Новости.

По его словам, Евросоюз пренебрег и правом крымчан провести законный референдум, поскольку считает возможным признавать только объединение своих народов. "Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности", — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что в такой позиции Евросоюза нет ничего удивительного.

"Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств", — заявил Мурадов.

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Политологи рассказали, что поможет повысить явку на выборах
В свою очередь, председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обвинила Евросоюз в проведении политики двойных стандартов.

"То, что севастопольцы и крымчане пришли на выборы, выразили свою точку зрения — это демонстрация того, что жители полуострова ощущают себя гражданами России", — сказала он.

По ее словам, "чем скорее это признают политики, тем правильней будет в целом развиваться наш мир".

"Думаю, что Крым и Севастополь будут обязательно признаны неотъемлемой частью Российской Федерации, в том числе политикумом Европы", — заключила председатель законодательного собрания Севастополя.

Единый день голосования

Десятого сентября в России прошел единый день голосования. Так, например, в Севастополе выбирали губернатора города. Им стал Дмитрий Овсянников, который набрал 71,05% голосов избирателей. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

Дмитрий Овсянников. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В региональной избирательной комиссии отметили, что единый день голосования прошел без нарушений и происшествий. Также в Севастополь в качестве международных наблюдателей приехали французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик. По их словам, выборы губернатора Севастополя соответствовали демократическим нормам.

"Я третий раз в Крыму после его возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы. Выборы в Севастополе — символические, они отличаются от выборов в других областях России", — сказал Мариани на пресс-конференции. По его словам, голосование было спокойным и демократичным.
Экс-член парламента Франции, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик также отметил законность и демократичность избирательных

процедур в Севастополе. "Люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают. Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя", — сказал он.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Единый день голосования в России
© РИА Новости, Инфографика
Единый день голосования в России
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Политика
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