Евросоюз использует дело Чийгоза для давления на Россию, считают в Крыму

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что Евросоюзу безразлична судьба крымских татар, а дело Ахтема Чийгоза используется как политический инструмент для давления на Россию.

Зампред запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз в понедельник был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил восемь лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.

В ЕС также призвали Россию освободить Чийгоза, заявив о "серьезном и неприемлемом нарушении прав" лидеров меджлиса.

"В Евросоюзе никому нет дела до крымских татар, им безразлична их судьба, а дело Чийгоза там используют как политический инструмент, чтобы оказывать давление на Россию и задействовать тот или иной факт для разжигания антироссийской истерики на международной арене", — сказал РИА Новости Смирнов.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе лукавят, говоря о нарушении прав человека на полуострове. "Крымские татары именно в российском Крыму были реабилитированы, а также получили все возможности для развития. Строятся школы, детские садики, соборная мечеть, обустраиваются микрорайоны компактного проживания. Крымско-татарский язык признан в республике одним из государственных. Всего этого не было при Украине, и в Евросоюзе это хорошо знают", — заявил Смирнов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал абсолютно надуманными заявления о притеснениях крымских татар. По его словам, большинство крымских татар поддерживают воссоединение Крыма с Россией, а чтобы выяснить реальную ситуацию, западным организациям необходимо непредвзято пообщаться с крымчанами.