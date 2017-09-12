СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что Евроcоюз, отказываясь признавать выборы в Крыму, пренебрегает базовыми правами человека.
"Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае правом на свободные выборы", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, Евросоюз игнорирует и право крымчан провести законный референдум, поскольку считает возможным признавать объединение только своих народов. "Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности", — отметил Мурадов.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Киеве не согласны с итогами плебисцита и считают полуостров "временно оккупированной территорией". Однако, заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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