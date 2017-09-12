СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что Евроcоюз, отказываясь признавать выборы в Крыму, пренебрегает базовыми правами человека.

В Севастополе 10 сентября прошло избрание губернатора города, а в Крыму — довыборы в республиканский парламент. В ЕС заявили, что не признают итоги голосования, так как остаются непоколебимыми в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Этим Евросоюз показывает еще раз, что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае правом на свободные выборы", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, Евросоюз игнорирует и право крымчан провести законный референдум, поскольку считает возможным признавать объединение только своих народов. "Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности", — отметил Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что в такой позиции Евросоюза нет ничего удивительного. "Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств", — заявил Мурадов.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Киеве не согласны с итогами плебисцита и считают полуостров "временно оккупированной территорией". Однако, заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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