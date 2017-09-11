Рябков: Россия не будет затягивать с ответными шагами в адрес дипмиссий США

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен – РИА Новости. РФ не будет затягивать с ответными шагами в адрес дипмиссий США, об этом было заявлено на встрече с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном, заявил РИА Новости по итогам консультаций в Хельсинки замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, я сказал об этом Шеннону", — сообщил Рябков.

"Некоторые шаги в отношении наших диппредставительств и консульских учреждений были предприняты таким образом, что нам вообще не оставили, по сути, времени на реакцию. Соответственно, мы не будем затягивать с точки зрения наших мер подобного рода", — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

На вопрос, может ли Москва перейти к ответным шагам в течение месяца, Рябков ответил: "Я не думаю, что речь идет о столь долгом периоде".

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и Соединенных Штатов в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.