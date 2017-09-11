"Единая Россия" получила большинство мандатов в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 11 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Партия "Единая Россия" получила большинство мандатов по итогам выборов в парламент Северной Осетии, сообщил РИА Новости представитель ЦИК республики.

"К распределению депутатских мандатов допущены: "Единая Россия", набравшая 59,23% голосов, получила 46 мандатов, "Патриоты России", получившие 15,71%, — 12 мандатов, "Справедливая Россия", набравшая 10,18%, — 7 мандатов, КПРФ с результатом 6,61% — 5 мандатов", — сказал собеседник агентства, отметив, что данные предварительные.

По его словам, число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, — 524 тысячи 662 человека. В голосовании приняли участие 309 тысяч 768 человек, что составляет 59,04%, отметили в ЦИК.

"На сегодняшний день имеется шесть жалоб, рассмотрели эти жалобы… Были отдельные проблемы по участкам, устные жалобы поступали, на место выезжали сотрудники ЦИК и решали эти проблемы, серьезных нарушений зафиксировано не было", — отметил представитель ЦИК Северной Осетии.

Собеседник агентства также объяснил задержку в подсчете голосов. "У нас такая ситуация сложилась, что левобережная часть города осталась без костяка работников. Также возникла проблема с системным администратором, которого экстренно прооперировали и который не мог находится на участке в этот день. В связи с этим такая ситуация произошла", — сказал он.

В выборах в законодательное собрание республики чувствовали представители "Единой России", "Партии роста", КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>